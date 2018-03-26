2018-03-26T17:17:41+03:00
Происшествия

Проповедница заморила ребенка голодом, чтобы избавить от злого духа

В США пастора приговорили к 99 годам заключения за смерть двухлетнего мальчика
Алексей КАРЕЛИН
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Преступница утверждала, что говорит с Богом.Преступница утверждала, что говорит с Богом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В пригороде Далласа в США 52-летняя проповедница заморила голодом двухлетнего мальчика, чтобы избавить его от злого духа. Пастора приговорили к 99 годам лишения свободы и обязали выплатить $10 тысяч (около 0,5 млн рублей) штрафа.

Пастор вместе с мужем проповедовала в местной церкви и называла себя пророком. Между ней и Богом якобы была прямая связь. Проповедница убедила родителей, что в их ребенка вселился демон и помочь может только голодание. В результате малыш скончался от истощения. Пастор пробовала его воскресить, но безуспешно, пишет «Ридус».

Весной 2015 года в Кирове мать утопила трехлетнюю дочь, заподозрив ту в одержимости бесами. До этого женщина целых три дня избивала малышку, чтобы выгнать нечистых. Труп ребенка женщина достала из ванной и положила на кроватку, как ни в чем не бывало. «Скорую» вызвал вернувшийся домой отец, но было уже поздно.

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