2018-03-26T17:23:47+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Дональд Туск принес свои соболезнования россиянам из-за пожар в ТЦ Кемерова на русском языке

Вся Европа скорбит с российским народом, заявил глава ЕС
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Глава Евросовета выразил россиянам свои соболезнованияГлава Евросовета выразил россиянам свои соболезнованияФото: REUTERS
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Свои соболезнования от всех граждан Европы родственникам и близким погибших и пострадавших от пожара в ТЦ "Зимняя вишня" выразил председатель Евросовета Дональд Туск. Выступая на брифинге в болгарской, Варне еврочиновник обратился к россиянам на русском языке.

"Сегодня мы, европейцы, скорбим вместе с российским народом о жертвах трагического пожара в городе Кемерово, в Западной Сибири. Наши мысли и сердца с вами",- заявил Туск.

25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове от пожара на третьем этаже торгового комплекса в огне сгорело 64 человека, несколько человек до сих пор остаются пропавшими без вести. Десятки пострадавших находятся в клиниках.

Свои соболезнования россиянам уже принесли главы Китая Финляндии, Белоруссии, Казахстана. В посольстве США назвали произошедшее "ужасным событием". А канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в Германии переживают случившееся, как личную трагедию.

Во всем регионе объявлен трехдневный траур.

Первые минуты пожара в Кемерово с камер наблюдения.

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