2018-03-26T17:30:52+03:00
Политика

Россия выразила протест в связи с высылкой дипломатов

В МИД РФ пообещали отреагировать на этот недружелюбный шаг
Дарья ИВАШКИНА
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МИД России выразил протест в связи с высылкой дипломатовМИД России выразил протест в связи с высылкой дипломатовФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 26 марта, Москва выразила протест в связи с высылкой российских дипломатов из ряда западных стран. Так, в МИД РФ назвали соответствующее решение стран-членов ЕС и НАТО «недружелюбным шагом» и «продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации».

Также во внешнеполитическом ведомстве в очередной раз указали на отсутствие у Лондона доказательств якобы причастности нашей страны к делу бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля. При этом в министерстве пообещали отреагировать на выдворение представителей России.

«Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании (по делу Скрипаля), которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права. Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг не пройдет бесследно и мы на него отреагируем», - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее главы Евросовета Дональд Туск объявил о том, что 14 стран-членов ЕС высылают российских дипломатов в качестве меры солидарности с Лондоном по делу Скрипаля.

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