Песков: Кремль сожалеет о решениях выслать российских дипломатов

СЕГОДНЯ 17:46 2018-03-26T17:46:15+03:00

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В Кремле прокомментировали массовую высылку российских дипломатов из западных стран. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва сожалеет в связи с решениями ряда государств-членов ЕС и НАТО выдворить российских представителей.

При этом Песков пообещал, что ответ нашей страны будет зеркальным. «Мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями. <...> Разумеется, как и прежде будет руководствоваться принципом взаимности», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 26 марта, США объявили о высылке из страны 60 российских дипломатов. Аналогичный шаг «в знак солидарности с Лондоном» одновременно сделал и ряд стран Евросоюза: Германия, Франция, Польша, Чехия, Литва, Дания, Нидерланды, Италия, Латвия, Эстония, Финляндия и Румыния. Не осталась в стороне и Украина.