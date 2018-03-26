2018-03-26T18:05:08+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Глава МЧС Владимир Пучков о пожаре в Кемерово: версия теракта не рассматривается

При этом основной версии произошедшего в торговом центре в настоящее время нет
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МЧС России Владимир Пучков. Фото: пресс-служба МЧСГлава МЧС России Владимир Пучков. Фото: пресс-служба МЧС
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В понедельник, 26 марта, глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что в настоящее время прорабатываются все возможные варианты причин трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где в минувшее воскресенье произошел сильный пожар. Однако, как подчеркнул министр, версия теракта не рассматривается.

«Работает Следственный комитет России (СКР), прокуратура. Прорабатываются все возможные версии. Версия теракта не рассматривается», - приводит слова Пучкова РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, и еще 44 пострадали.

По предварительной информации, причиной трагедии мог стать поджог в батутной комнате. Как заявили местные власти, у одного из детей с собой могла быть зажигалка.

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