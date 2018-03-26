Курс рубля упал на фоне новостей о высылке российских дипломатов

СЕГОДНЯ 18:10 2018-03-26T18:10:39+03:00

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Российские акции и курс рубля начали дешеветь на фоне новостей о высылке 60 дипломатов России из стран ЕС и США. По данным Московской биржи, 26 марта курс евро превысил отметку 71 рубль впервые за неделю. В половине пятого вечера евро относительно рубля подорожал на 30 копеек, а доллар подешевел на 13 копеек.

Как пишет сайт kp.ru, Украина заявила о высылке 13 российских дипломатов. Ранее 23 диппредставителя РФ покинули Лондон. О намерении выслать послов России из страны заявляли также 14 других стран ЕС. США покинут 60 послов России, а в Сиэтле прекратит деятельность генконсульство.

В МИД РФ назвали действия Запада «недружелюбным шагом» и «продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации». В министерстве обещали подготовить ответные меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль не останется в долгу и ответит зеркально.