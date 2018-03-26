Высылка российских дипломатов: США заявили, что оставляют открытой дверь для диалога с Москвой

СЕГОДНЯ 18:29 2018-03-26T18:29:22+03:00

Ранее в понедельник стало известно о высылке российских дипломатов из Соединенных Штатов, а также ряда европейских стран

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В Вашингтоне прокомментировали высылку российских дипломатов из США. Как заявил высокопоставленный представитель американской администрации, Соединенные Штаты таким образом хотят «дать понять Москве, что у ее действий имеются последствия».

При этом, как заверил политик, Вашингтон намерен оставить «открытой дверь для диалога» с Москвой. «Соединенные Штаты готовы сотрудничать с целью улучшения отношений с Россией, но это может произойти только после изменения поведения российского правительства. <…> Мы постоянно подчеркиваем в разговоре с Москвой, что дверь для диалога открыта», - приводит ТАСС слова представителя администрации США.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 26 марта, ряд европейских стран, в том числе Франция, Германия, Латвия, Литва, Эстония и Украина, а также США приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов. Западные государства пошли на такой шаг «в знак солидарности с Лондоном» по делу бывшего шпиона Сергея Скрипаля, который в начале марта был отравлен неизвестным нервно-паралитическим веществом. Дело в том, что британские власти бездоказательно обвиняют в случившемся Москву. Российская же сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.