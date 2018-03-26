Футбольный матч России и Франции начнут с минуты молчания в память о погибших в Кемерове
Сборная России по футболу сыграет с французами в траурных повязках, а сам матч начнется с минуты молчания в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
Матч между сборными пройдет во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге.
25 марта в Кемерове загорелся четырехэтажный торговый центр «Зимняя вишня». Пожарные выходы оказались заблокированы, погибло 64 человека, среди них – много детей. В регионе объявлен трехдневный траур. 28 марта состоятся похороны.
СКР ведет расследование происшествия, четверо подозреваемых задержаны и допрошены. В деле фигурирует и пятый подозреваемый – охранник, который выключил сигнализацию, когда начался пожар.
У здания торгового центра обвалилась кровля почти по всей площади пожара – около 1500 квадратных метров. Восстановление ТЦ сочли нецелесообразным, глава МЧС Владимир Пучков распорядился подготовить проект сноса. Версию теракта Пучков исключил.
Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»