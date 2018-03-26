Посол РФ в США выразил помощнику госсекретаря протест из-за высылки российских дипломатов

СЕГОДНЯ 18:49 2018-03-26T18:49:26+03:00

Как считает Анатолий Антонов, оставлять безнаказанными такие шаги нельзя

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Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил помощнику госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Уэссу Митчеллу протест в связи с высылкой российских дипломатов.

Как рассказал журналистам руководитель российский дипмиссии, в понедельник утром, 26 марта, он был приглашен в Госдеп, где его проинформировали о высылке 60 представителей нашей страны из-за дела бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

«Получив эту информацию, я выразил жесткий протест в отношении неправомерных действий США и подчеркнул, что на сегодняшний день нет ни одного доказательства о вмешательстве РФ в расследование дела (Скрипаля) как такового, равно как и причастности России к той трагедии, которая произошла в Солсбери», - приводит слова Антонова ТАСС.

Кроме того, посол подчеркнул, что Москва даст адекватный ответ на решение властей США. По его мнению, оставлять безнаказанными такие шаги нельзя.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник Вашингтон объявил о массовой высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Как выяснилось, Соединенные Штаты решили выдворить из страны 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.