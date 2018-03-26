2018-03-26T19:15:27+03:00
В мире

Тереза Мэй приветствовала высылку российских дипломатов

Британский премьер поблагодарила страны-партнеры за поддержку и стремление "защищать установившийся миропорядок" от поползновений Москвы
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Два десятка мировых держав решили поддержать Британию и выслали более сотни российских дипломатовДва десятка мировых держав решили поддержать Британию и выслали более сотни российских дипломатовФото: REUTERS
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Великобритания приветствует решение США, Канады и ряда стран ЕС выслать российских дипломатов. Об этом заявила премьер-министр островного государства Тереза Мэй.

По словам главы британского правительства, таким образом и Европа, и британские коллеги за океаном показали в очередной раз «всему миру и России в частности, что в любой момент готовы подставить плечо и поддержать Лондон в его стремлении поддерживать нерушимость существующего миропорядка», - приводят слова Терезы Мэй британские СМИ.

Напомним, 26 марта стало известно, что США, Канада и 18 стран Европы высылают российских дипломатов, чтобы поддержать Лондон в его конфликте с Москвой из-за инцидента в британском городке Солсбери. В МИД РФ уже заявили, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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