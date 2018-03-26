2018-03-26T19:07:41+03:00
В мире

Австрия объявила о решении не высылать российских дипломатов

В Вене заявили, что намерены держать открытыми каналы диалога с Москвой
Дарья ИВАШКИНА
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Представитель австрийского правительства Петер Лаунски-ТиффентальПредставитель австрийского правительства Петер Лаунски-ТиффентальФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 26 марта, Австрия объявила о том, что не планирует высылать российских дипломатов. Как заявил представитель австрийского правительства Петер Лаунски- Тиффенталь, Вена намерена держать открытыми каналы диалога с Москвой.

«Мы не будем принимать никаких мер на национальном уровне, мы не будем высылать дипломатов. Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией», - сказал политик РИА Новости.

При этом он отметил, что Австрия поддерживает решение об отзыве посла Евросоюза из Москвы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 марта лидеры стран-членов Европейского союза решили отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера. А ранее в понедельник, 26 марта, США, Канада и 14 европейских государств объявили о высылке российских дипломатов «в знак солидарности с Лондоном».

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