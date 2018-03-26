В Подмосковье владельцев ТЦ просят проверить системы пожаротушения после трагедии в Кемерово

СЕГОДНЯ 19:18 2018-03-26T19:18:55+03:00

А также провести разъяснительные работы с продавцами и охранниками

Изменить размер текста: A A

Пожар в Кемерово, унесший жизни маленьких детей, которые пришли в воскресный день в кинотеатр торгового центра «Зимняя вишня», заставил задуматься о противопожарной системе других крупных торговых комплексов. Власти Подмосковья стали просить владельцев проверить наличие огнетушителей, их исправность и наличие эвакуационных схем.

- В связи с трагедией, произошедшей в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово в минувшие выходные, обращаемся ко всем владельцам торговых центров в инициативном порядке провести проверки на наличие и работоспособность средств пожаротушения. А также проверить работоспособность пожарной сигнализации, доступность эвакуационных выходов, наличие эвакуационных схем и их размещение в доступных местах, - сообщили в Министерстве потребительского рынка и услуг Московской области.

Кроме того, в ведомстве порекомендовали поговорить с сотрудниками торговых центров, разъяснить продавцам и охранникам, как себя вести во время пожара, показать им запасные выходы. Возможно, даже провести учения вместе с сотрудниками МЧС.

- Рекомендуем провести дополнительные разъяснительные мероприятия с сотрудниками торговых центров по вопросу соблюдения норм пожарной безопасности и порядка действий в случае экстренной ситуации, - сообщили в Министерстве потребительского рынка и услуг Московской области.

В ТЕМУ

Могут ли московские торгово-развлекательные центры быстро и без жертв эвакуировать людей

Таких торговых центров, как «Зимняя вишня» в Кемерове, по всей стране тысячи. В некоторых городах - это главные точки притяжения в выходные дни, просто потому что больше отдохнуть и потусоваться негде. А тут - и кинотеатр, и детская комната, и боулинг, и кафе (подробности)