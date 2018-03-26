В Киеве сообщили о «четком плане» по взысканию средств с «Газпрома»

СЕГОДНЯ 19:52 2018-03-26T19:52:37+03:00

По словам главы украинского Минюста, для российской компании «это должно быть сюрпризом»

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В понедельник, 26 марта, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что у Киева есть «четкий план» по взысканию с «Газпрома» средств за рубежом. Речь идет о деньгах, которые компанию обязали выплатить Стокгольмский арбитраж и украинские суды. По слова политика, для российского предприятия «это должно быть сюрпризом».

«Что касается активов на территории других стран, мы имеем четкий план. Это должно быть сюрпризом», - сказал Петренко в эфире украинских СМИ.

Как заверил глава Минюста незалежной, украинская сторона уже «идентифицировала» активы «Газпрома» в других странах.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 20 марта министр юстиции Украины объявил о том, что Киев уже взыскал с «Газпрома» более 100 миллионов гривен (это около 3,8 миллиона долларов) в рамках штрафа и пени, наложенных Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).