Мэй выразила соболезнования в связи с пожаром в Кемерово

СЕГОДНЯ 20:05 2018-03-26T20:05:58+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник, 26 марта, в парламенте Соединенного Королевства, выразила соболезнования гражданам РФ в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Как заверила политик, у британского правительства «нет разногласий» с россиянами. «У нас нет разногласий с российскими гражданами, которые сделали такой большой вклад в великую историю своей страны, наши мысли сегодня - с ними в связи с последствиями ужасного пожара в торговом центре в Кемерово в Сибири», - приводит слова Мэй Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Площадь пожара составила в общей сложности 1500 квадратных метров. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, и еще более 40 пострадали.