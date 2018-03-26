Суд в Германии продлил содержание Пучдемона под стражей

СЕГОДНЯ 21:27 2018-03-26T21:28:30+03:00

Теперь органы правосудия будут изучать вопрос экстрадиции экс-главы Каталонии в Испанию

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В понедельник, 26 марта, участковый суд в немецком городе Ноймюнстер (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) продлил срок содержания под стражей экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного в минувшее воскресенье на севере Германии.

Как уточнил старший прокурор Георг Гюнтге, теперь немецкие органы правосудия будут изучать вопрос экстрадиции политика в Испанию, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Верховный суд Испании принял решение выдать европейский ордер на арест каталонского политика. А 25 марта экс-глава Каталонии задержали на основании этого документа в Германии, когда он ехал из Финляндии в Бельгию.

А на следующий день в Генпрокуратуре немецкого города Шлезвиг заявили, что получили от Испании ордер на арест Карлеса Пучдемона, необходимый для начала рассмотрения дела об экстрадиции беглого политика на родину. Стоит отметить, что на родине экс-главе Каталонии грозит до 30 лет тюрьмы: Мадрид обвиняет его в попытке мятежа и растрате средств из госбюджета.