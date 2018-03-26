Бразильца с татуировкой «я вор и идиот» задержали за воровство

СЕГОДНЯ 22:53 2018-03-26T22:53:39+03:00

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В понедельник, 26 марта, стало известно о задержании в Бразилии молодого человека, на лбу которого вытатуирована надпись «я вор и идиот». Причем арестовали юношу именно за воровство: 18-летний Руан Роча да Силва пытался украсть из супермаркета пять баллончиков дезодоранта, однако уйти незамеченным ему не удалось.

Кстати, известно, что столь необычной татуировкой бразилец «обзавелся» год назад. Набили ее, конечно же, принудительно. Сделали это татуировщик Мэйкон Визли Карва и его сосед Ронилдо Морейра де Аруахо, заставшие молодого человека за кражей велосипеда. Причем сам процесс нанесения тату мужчины сняли на видео, которое потом отправили друзьям. В результате авторов оригинальной татуировки обвинили в пытках и приговорили к трем годам тюрьмы.

Что же касается их жертвы, то в настоящее время юноша освобожден под залог и ждет суда, пишет Daily Mail. А его двоюродный брат уже успел поделиться с журналистами информацией о том, почему его родственник крал в магазинах. По его словам, все дело в том, что Силва, который год назад проходил лечение от алкогольной и кокаиновой зависимости, начал снова принимать наркотики.