2018-03-27T01:01:57+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Глава МИД Украины выразил соболезнования семьям жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Соболезнование в связи с ужасной трагедией в России Климкин опубликовал в своем Twitter [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи со страшной трагедией в Кемерово, где при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово», - написал он на своей странице в Twitter.

Павел Климкин выразил соболезнования Фото: Twitter.com

Павел Климкин выразил соболезнованияФото: Twitter.com

Причем под этим сообщением Климкина – десятки злобных и осуждающих комментариев.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, слова сочувствия России после трагических событий в Кемерово высказали множество мировых лидеров, в том числе генсек Совета Европы Турнбьерн Ягланд и глава Евросовета Дональд Туск, британский премьер Тереза Мэй и китайский лидер Си Цзиньпин, канцлер Германии Ангела Меркель и другие. А президент Сербии Александар Вучич в телеграмме с соболезнованиями предложил нашей стране помощь.

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