Глава МИД Украины выразил соболезнования семьям жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи со страшной трагедией в Кемерово, где при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово», - написал он на своей странице в Twitter.
Павел Климкин выразил соболезнованияФото: Twitter.com
Причем под этим сообщением Климкина – десятки злобных и осуждающих комментариев.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, слова сочувствия России после трагических событий в Кемерово высказали множество мировых лидеров, в том числе генсек Совета Европы Турнбьерн Ягланд и глава Евросовета Дональд Туск, британский премьер Тереза Мэй и китайский лидер Си Цзиньпин, канцлер Германии Ангела Меркель и другие. А президент Сербии Александар Вучич в телеграмме с соболезнованиями предложил нашей стране помощь.
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