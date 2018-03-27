2018-03-27T01:37:22+03:00
Происшествия

В подмосковном детском реабилитационном центре произошел пожар, дети эвакуированы

Загорелась крыша, огонь быстро потушили, никто не пострадал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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К счастью, обошлось без пострадавшихК счастью, обошлось без пострадавшихФото: МЧС России
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Небольшой пожар произошел в понедельник вечером в детском реабилитационном центре, который находится в подмосковном поселке Реммаш (Сергиево-Посадский муниципальный район).

Информация о пожаре поступила в 21:45, на место происшествия тут же выдвинулись пожарные расчеты. Уже через восемь минут пламя было локализовано, а в 22:05 пожар полностью потушили.

Как сообщает пресс-служба областного главка МЧС, на место ЧП выезжали 65 человек, было задействовано 18 единиц техники. Из здания реабилитационного центра эвакуировали 24 человека – шесть взрослых и 18 детей, они вне опасности, никто не пострадал. Ребят временно разместили в местной школе.

«После проверки здания всех эвакуированных завели обратно в центр. Пострадавших нет», - приводит ТАСС слова представителя ведомства.

По его словам, площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, вспыхнул крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.

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