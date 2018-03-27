2018-03-27T03:56:58+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Французские футболисты на матч со сборной России 27 марта выйдут в траурных повязках

Встреча россиян с командой Франции в Санкт-Петербурге начнется с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Встреча национальных команд России и Франции состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург Арена»Встреча национальных команд России и Франции состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург Арена»Фото: Олег КУЗЕНКОВ
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Узнав, что национальная сборная России по футболу выйдет на товарищеский матч с командой Франции в траурных повязках в знак скорби по жертвам пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», французы решили сделать так же.

Об этом сообщил главный тренер французской сборной Дидье Дешам. Он сказал, что спортсмены узнали о трагедии в Кемерово, где погибли 64 человека, услышали в новостях по телевизору в понедельник, когда заселились в отель.

«Сборная России выйдет на матч с траурными повязками? Мы сделаем так же. Сборная Франции всегда так поступает в такие трагические моменты», - приводит его слова «Чемпионат».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, встреча состоится вечером во вторник, 27 марта, на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Она начнется с минуты молчания в память о погибших в Кемерово.

Напомним, после гибели людей при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре в Кузбассе и многих других регионах России объявлен трехдневный траур: 27, 28 и 29 марта.

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