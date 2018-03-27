2018-03-27T04:39:21+03:00
Политика

Австралия вслед за Европой и США тоже объявила о высылке российских дипломатов

Два сотрудника димиссии России должны покинуть страну в течение недели
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Австралии Малколм ТернбуллПремьер-министр Австралии Малколм ТернбуллФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вслед за Евросоюзом и Соединенными Штатами о высылке двух российских дипломатов объявила Австралия, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на совместное заявление австралийского премьера Малколма Тернбулла и министра иностранных дел страны Джули Бишоп.

В их совместном заявлении говорится, что правительство Австралии пошло на этот шаг в знак солидарности с Великобританией, которая после отравления своего бывшего шпиона Сергея Скрипаля бездоказательно обвинила в этом Москву, сама выслала 23 российских дипломата и потребовала от союзников сделать так же.

Причем, как и в сообщении Белого дома, выдворяемые дипломатические сотрудники в заявлении австралийских министров называются «незаявленными сотрудниками разведки». Они должны покинуть страну в течение семи дней.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 26 марта, США объявили о высылке десятков «российских разведчиков» – 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Позже о высылке наших дипломатов сообщили Германия, Польша и Украина.

Запад сообща высылает больше сотни российских дипломатов Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Запад сообща высылает больше сотни российских дипломатовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Напрасно посольство России в США призывало Дональда Трампа успокоить Британию и не идти у нее на поводу. В понедельник Вашингтон объявил о массовой высылке из страны российских дипломатов, переплюнув по количеству даже Лондон, - целых 60 человек (подробности).

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