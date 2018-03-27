2018-03-27T05:08:04+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Госдеп США выразил соболезнования России в связи с трагедией в Кемерово

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства написала об этом в своем Twitter
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель госдепартамента США Хезер НауэртОфициальный представитель госдепартамента США Хезер НауэртФото: REUTERS
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Госдепартамент США в понедельник, 26 марта, выразил соболезнования народу России, семьям и близким погибших в результате страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

«Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерово. Наши мысли вместе с народом России в это печальное время», - написала на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы госдепа Хезер Науэрт.

До нее так же, в «Твиттере», сочувствие выразило американское посольство в Москве. Пресс-секретарь дипмиссии Соединенных Штатов назвала произошедшее «ужасной трагедией в Сибири».

Официальных заявлений в связи с гибелью 64 человек в России из Белого дома пока не прозвучало, зато администрация Дональда Трампа 26 марта объявила о высылке 60 российских дипломатов – 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после гибели людей при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре в Кузбассе и многих других регионах России объявлен трехдневный траур: 27, 28 и 29 марта.

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