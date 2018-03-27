Неизвестные разослали на военные объекты в США посылки со взрывчаткой
На несколько американских военных и разведывательных объектов, расположенных в окрестностях Вашингтона, пришли посылки со взрывчаткой, расследованием занялось ФБР. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы США сообщает телеканал CNN.
По его данным, в общей сложности в разные учреждения пришло шесть таких посылок. Одна из них в понедельник утром привела к срыву занятий в столичном Университете национальной обороны на базе Форт-Макнейр и эвакуации всех курсантов.
Как заявил официальный представитель сухопутных сил США Майкл Говард, саперы подтвердили, что в бандероли находились взрывоопасные вещества, а рентген пакета, по его словам, «показал наличие GPS-навигатора и самодельного запала».
Подозрительные посылки также поступили на адреса лаборатории ФБР в Куантико (штат Виржиния) и военной базы Форт Белвур. Пока неизвестно, связывают следователи эти инциденты со случаями в Техасе, где, как ранее сообщал сайт kp.ru, с начала марта взрываются оставленные у частных домов посылки, есть жертвы.