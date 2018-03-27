Неизвестные разослали на военные объекты в США посылки со взрывчаткой

СЕГОДНЯ 05:20 2018-03-27T05:37:49+03:00

На военные объекты в США доставили шесть посылок со взрывчаткой Фото: REUTERS

Одна из них привела к эвакуации курсантов из здания Университета национальной обороны в Вашингтоне

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На несколько американских военных и разведывательных объектов, расположенных в окрестностях Вашингтона, пришли посылки со взрывчаткой, расследованием занялось ФБР. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы США сообщает телеканал CNN.

По его данным, в общей сложности в разные учреждения пришло шесть таких посылок. Одна из них в понедельник утром привела к срыву занятий в столичном Университете национальной обороны на базе Форт-Макнейр и эвакуации всех курсантов.

Как заявил официальный представитель сухопутных сил США Майкл Говард, саперы подтвердили, что в бандероли находились взрывоопасные вещества, а рентген пакета, по его словам, «показал наличие GPS-навигатора и самодельного запала».

Подозрительные посылки также поступили на адреса лаборатории ФБР в Куантико (штат Виржиния) и военной базы Форт Белвур. Пока неизвестно, связывают следователи эти инциденты со случаями в Техасе, где, как ранее сообщал сайт kp.ru, с начала марта взрываются оставленные у частных домов посылки, есть жертвы.