В Кузбассе начался трехдневный траур в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»

СЕГОДНЯ 06:29 2018-03-27T06:54:28+03:00

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, среди погибших много детей Фото: REUTERS

С 27 по 29 марта в Кемеровской области в знак скорби по погибшим будут приспущены флаги и развлекательные мероприятия [фото, видео]

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Вторник, 27 марта в Кемеровской области – первый день траура по жертвам страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек.

Жители Кемерово со вчерашнего утра приносят к месту трагедии цветы, свечи, игрушки, фотографии погибших… Многие не могут сдержать слез.

Траур продлится три дня – до 29 марта включительно. В это время в Кузбассе приспустят все флаги, отменены увеселительные мероприятия и развлекательные передачи по телевидению.

Люди несут цветы и игрушки к месту трагедии, многие приходят с детьмиФото: REUTERS

Как ранее сообщал сайт kp.ru, трехдневный траур в память по погибшим в Кемерово объявлен не только в Кузбассе, но и в других регионах России. Такое решение, например, приняли в Ингушетии.

Крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем в воскресенье, 25 марта, потушить его удалось только через много часов, спасатели продолжают работы на месте трагедии. Психологи МЧС пытаются помочь родным и близким погибших, среди которых очень много детей, перенести боль утраты.

Огонь изначально вспыхнул на четвертом этаже здания, где располагаются детский каток, большой детский активити-парк «Круча», кафе и фитнес-клуб, а также 3D-кинотеатр с тремя кинозалами. По двум основным версиям, причиной возгорания могли стать детская шалость с огнем или неисправная электропроводка.

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