Посол России в Белграде возмущен инцидентом с задержанием сербского представителя в Косово

СЕГОДНЯ 07:15 2018-03-27T07:43:27+03:00

Задержание директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича Фото: REUTERS

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Посол России в Белграде Александр Чепурин возмущен инцидентом с задержанием директора сербской правительственной канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича.

Ранее в понедельник вечером спецназ косовской полиции схватил представителя кабмина Сербии, когда он в городе Косовска-Митровица общался с сербами, проживающими на севере края. Спецназовцы ворвались в здание, где проходил круглый стол, скрутили Джурича и надели на него наручники. Люди пытались защитить сербского чиновника, но спецназ пустил в ход приклады, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В итоге пострадали 32 человека – участники встречи и журналисты, в том числе женщины, у помощника Джурича сломаны ребра, а самого политика грубо затолкали в машину и в наручниках доставил в Приштину.

«Возмущены грубой провокацией Приштины. Полностью солидарны с Марко Джуричем и Сербией», - так прокомментировал произошедшее российский дипломат в своем Twitter.