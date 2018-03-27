2018-03-27T07:43:27+03:00
Политика

Посол России в Белграде возмущен инцидентом с задержанием сербского представителя в Косово

Дипломат назвал произошедшее «грубой провокацией Приштины»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Задержание директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко ДжуричаЗадержание директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко ДжуричаФото: REUTERS
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Посол России в Белграде Александр Чепурин возмущен инцидентом с задержанием директора сербской правительственной канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича.

Ранее в понедельник вечером спецназ косовской полиции схватил представителя кабмина Сербии, когда он в городе Косовска-Митровица общался с сербами, проживающими на севере края. Спецназовцы ворвались в здание, где проходил круглый стол, скрутили Джурича и надели на него наручники. Люди пытались защитить сербского чиновника, но спецназ пустил в ход приклады, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В итоге пострадали 32 человека – участники встречи и журналисты, в том числе женщины, у помощника Джурича сломаны ребра, а самого политика грубо затолкали в машину и в наручниках доставил в Приштину.

«Возмущены грубой провокацией Приштины. Полностью солидарны с Марко Джуричем и Сербией», - так прокомментировал произошедшее российский дипломат в своем Twitter.

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