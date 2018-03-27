Трамп заявил, что США ведут торговые переговоры со многими странами

СЕГОДНЯ 07:47 2018-03-27T07:47:44+03:00

По словам американского лидера, по итогам переговоров "все будут счастливы"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты ведут торговые переговоры со многими странами. Он пообещал, что по итогам переговоров "все будут счастливы".

"Торговые переговоры ведутся с многочисленными странами, которые долгие годы нечестно поступали с США. В конце концов все будут счастливы!" - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 26 марта.

Напомним, 8 марта американский лидер обнародовал свое решение ввести пошлины на импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты. Меры вступили в силу 23 марта. Ранее власти США решили освободить от таможенных сборов двух основных поставщиков стали и алюминия на свой рынок - Канаду и Мексику.

Выступая на слушаниях в Конгрессе, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил о решении "повременить с введением пошлин" против еще нескольких стран, с которыми продолжаются встречи. Он отметил, что в этот список входят страны Евросоюза, Австралия, Аргентина, Бразилия и Южная Корея.