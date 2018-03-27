Глава МИД Британии рассказал о желании Запада дружить с Россией

СЕГОДНЯ 08:01 2018-03-27T08:01:54+03:00

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал о желании западных стран дружить с Россией и с российским народом.

"Страны мира в количествах, которые (президент России Владимир) Путин не мог себе и представить, вместе сказали: с нас довольно. Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас", — сказал Джонсон в финале дебатов в палате общин парламента по ситуации вокруг России.

Он также выразил свою гордость тем, что Великобритания находится во главе этих действий, передает РИА Новости.

Напомним, накануне 16 европейских стран, а также США, Канада, Норвегия, Украина заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Так, Вашингтон решил выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН. Кроме того, будет закрыто российское генконсульство в Сиэтле.