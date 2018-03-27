2018-03-27T08:14:10+03:00
В мире

Премьер Словакии: для высылки российских дипломатов мало одних только обвинений в адрес РФ

По словам Петера Пеллегрини, обвинения против России пока не имеют доказательств
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Словакии Петер ПеллегриниПремьер-министр Словакии Петер ПеллегриниФото: REUTERS
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На заседании Национального совета (парламента) Словакии премьер-министр страны Петер Пеллегрини заявил, что для высылки российских дипломатов мало одних только обвинений, не имеющих под собой доказательств.

"Словакия не будет поддаваться только убеждениям, что за нападением стоит Россия", - сказал Пеллегрини, трансляцию выступления которого вел сетевой телеканал Teraz.sk.

Он подчеркнул, что Словакия не будет делать поспешных выводов и высылать российских дипломатов.

"Мы не будем торопиться. Высылку дипломатов поддержали 16 из 28 государств Евросоюза. Не сделали такого шага 12 стран, так что мы не одни", - добавил премьер.

По словам Пеллегрини, Словакия будет поступать решительно, но разумно и без "театральных жестов".

Во вторник, 27 марта, российский посол в Словакии вызван в МИД для дачи объяснений по российской позиции. Отмечается, что дальнейшие шаги, которые предпримет Братислава, зависят от развития ситуации.

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