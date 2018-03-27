Трамп обсудил с Трюдо выдворение российских дипломатов

СЕГОДНЯ 08:26 2018-03-27T08:26:25+03:00

Белый дом заявил, что "поведение России" является "примером ее дестабилизирующей деятельности по всему миру"

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Пресс-служба Белого дома заявила, что в понедельник, 26 марта, президент США Дональд Трамп обсудил с главой правительства Канады Джастином Трюдо выдворение российских дипломатов сразу из нескольких стран.

В релизе администрации США также заявляется, что "такое поведение России представляет собой последний по времени пример ее дестабилизирующей деятельности по всему миру", передает ТАСС.

Напомним, накануне Вашингтон заявил о высылке сразу 60 российских дипломатов: 46 человек из посольства в столице, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства России при ООН объявлены персонами нон грата. Кроме того, будет закрыто генеральное консульство России в Сиэтле. Также о высылке российских дипломатов заявили 16 европейских стран, США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства, последовавшие примеру Великобритании, выславшей 23 российских дипломата.