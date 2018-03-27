Антонов назвал высылку российских дипломатов из США не имеющей оправданий

СЕГОДНЯ 08:42 2018-03-27T08:42:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Посол России в США Анатолий Антонов назвал высылку 60 российских дипломатов из этой страны не имеющей оправданий. Это произошло после того, как представители Белого дома заявили о "целиком оправданных действиях" американских властей, утверждающих, что российские дипломаты якобы занимались в США шпионской деятельностью.

"Акция Вашингтона свидетельствует об очень тревожных симптомах. Слова о готовности к взаимодействию разошлись с делами. Вопреки заверениям, продолжена линия прежней администрации. Удар по официальным представителям и представительствам России – действия, направленные к конфронтации. Оправдания им нет", — приводится заявление Антонова на странице посольства РФ в Facebook.

По словам российского посла, из Соединенных Штатов выдворяются люди, благодаря которым могли бы развиваться отношения двух стран.

"Высылаются люди, отвечающие за те немногие направления, на которых выживает взаимовыгодное сотрудничество – космос, наука и культура, торговля, выяснение судеб пленных и пропавших без вести. Восстановление отношений и поиск точек соприкосновения отброшены назад", — отметил Антонов.