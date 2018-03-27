Путин: причинами трагедии в Кемерово являются халатность и разгильдяйство

СЕГОДНЯ 08:56 2018-03-27T08:56:18+03:00

Жертвами пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стали 64 человека, в том числе как минимум восемь детей

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Президент России Владимир Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где при пожаре погибли более 60 человек.

"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал Путин на совещании в Кемерово.

Ранее сообщалось, что глава государства прибыл на место ЧП в Кемерово, где почтил память погибших, возложив цветы и начав совещание с минуты молчания. Он поручил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину дать правовую оценку поведению должностных лиц, из-за действий которых стала возможна трагедия.

"Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут", — сказал Путин.

По словам главы СК, при расследовании причин пожара изъято большое количество документов, которые уже изучаются.

В воскресенье, 25 марта, произошел пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово, в результате погибли 64 человека, в том числе как минимум восемь детей. В городских больницах остаются 13 пострадавших.