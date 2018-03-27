Бастрыкин заявил, что пожарная сигнализация в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове не работала около недели

СЕГОДНЯ 09:19 2018-03-27T09:19:17+03:00

По словам главы СК РФ, сигнализация в сгоревшем торговом центре не работала с 19 марта

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что пожарная сигнализация в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" не работала с 19 марта, но ее ремонтом никто не занимался.

"С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался", - сказал Бастрыкин на совещании в Кемерове, проведенном президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам председателя СК РФ, система оповещения в торговом центре работала, но после начала возгорания ее не включил охранник торгового центра.

"Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что генетическая экспертиза тел погибших будет длиться около двух недель.

"У нас таких тел 37 человек, где нужно проводить генетическую экспертизу. До двух недель это займет", - сказал глава СК, передает ТАСС.

Напомним, крупный пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово, произошедший в минувшее воскресенье, унес жизни 64 человека. В больницах в настоящее время остаются 13 пострадавших.