Путин посетил больницу в Кемерове, где находятся пострадавшие при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Президент РФ Владимир Путин посетил больницу в Кемерове, где проходят лечение пострадавшие при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
Глав государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который был в ТЦ вместе с отцом, а после начала пожара выпрыгнул с четвертого этажа. Он рассказал, что в первое время многие посетители не поверили в серьезность происходящего. По словам молодого человека, сейчас он чувствует себя хорошо.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова добавила, что юноша идет на поправку, а его отец жив.
Кроме того, Путин пообщался с тремя мужчинами, помогавшими спасать людей из пожара. Один из них, 35-летний сотрудник МЧС Андрей Сергеев сказал, что столь большое число погибших могло быть из-за неправильной конструкции торгового центра, которая включает в себя узкие проходы и неудобные эвакуационные выходы. Президент пожелал всем скорейшего выздоровления.
Ранее Путин провел в Кемерове совещание о ликвидации последствий пожара после того, как почтил память погибших на месте ЧП.
При пожаре в кемеровском ТЦ погибли 64 человека, в том числе как минимум восемь детей. В больницах сейчас находятся 13 пострадавших.
Путин возложил цветы к народному мемориалу возле «Зимней вишни».Владимир Путин прилетел в Кемерово, где накануне произошла трагедия в торговом центре "Зимняя вишня". Президент приехал к народному мемориалу рядом со сгоревшим зданием и добавил в огромную груду цветов и свой букет роз, почтив память погибших в результате пожара
Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»