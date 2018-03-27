Путин посетил больницу в Кемерове, где находятся пострадавшие при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

СЕГОДНЯ 09:54 2018-03-27T09:55:01+03:00

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Президент РФ Владимир Путин посетил больницу в Кемерове, где проходят лечение пострадавшие при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Глав государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который был в ТЦ вместе с отцом, а после начала пожара выпрыгнул с четвертого этажа. Он рассказал, что в первое время многие посетители не поверили в серьезность происходящего. По словам молодого человека, сейчас он чувствует себя хорошо.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова добавила, что юноша идет на поправку, а его отец жив.

Кроме того, Путин пообщался с тремя мужчинами, помогавшими спасать людей из пожара. Один из них, 35-летний сотрудник МЧС Андрей Сергеев сказал, что столь большое число погибших могло быть из-за неправильной конструкции торгового центра, которая включает в себя узкие проходы и неудобные эвакуационные выходы. Президент пожелал всем скорейшего выздоровления.

Ранее Путин провел в Кемерове совещание о ликвидации последствий пожара после того, как почтил память погибших на месте ЧП.

При пожаре в кемеровском ТЦ погибли 64 человека, в том числе как минимум восемь детей. В больницах сейчас находятся 13 пострадавших.