2018-03-27T09:55:01+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Путин посетил больницу в Кемерове, где находятся пострадавшие при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Президент РФ ранее провел совещание, посвященное ликвидации последствий ЧП
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин посетил больницу в Кемерове, где проходят лечение пострадавшие при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Глав государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, который был в ТЦ вместе с отцом, а после начала пожара выпрыгнул с четвертого этажа. Он рассказал, что в первое время многие посетители не поверили в серьезность происходящего. По словам молодого человека, сейчас он чувствует себя хорошо.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова добавила, что юноша идет на поправку, а его отец жив.

Кроме того, Путин пообщался с тремя мужчинами, помогавшими спасать людей из пожара. Один из них, 35-летний сотрудник МЧС Андрей Сергеев сказал, что столь большое число погибших могло быть из-за неправильной конструкции торгового центра, которая включает в себя узкие проходы и неудобные эвакуационные выходы. Президент пожелал всем скорейшего выздоровления.

Ранее Путин провел в Кемерове совещание о ликвидации последствий пожара после того, как почтил память погибших на месте ЧП.

При пожаре в кемеровском ТЦ погибли 64 человека, в том числе как минимум восемь детей. В больницах сейчас находятся 13 пострадавших.

Путин возложил цветы к народному мемориалу возле «Зимней вишни».Владимир Путин прилетел в Кемерово, где накануне произошла трагедия в торговом центре "Зимняя вишня". Президент приехал к народному мемориалу рядом со сгоревшим зданием и добавил в огромную груду цветов и свой букет роз, почтив память погибших в результате пожара

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