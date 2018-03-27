Обманутые дольщики смогут узнать сроки восстановления своих прав на сайте Минстроя

СЕГОДНЯ 09:58 2018-03-27T09:58:14+03:00

На сайте Минстроя будет публиковаться информация о сроках восстановления прав обманутых дольщиков Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Изменить размер текста: A A

На сайте Минстроя обманутые дольщики смогут узнать о сроках восстановления своих прав на квартиры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Граждане, включенные в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, смогут получать информацию о сроках восстановления их прав на официальном сайте Минстроя России», - говорится в документе.

Министерство уже проводит мониторинг и анализ исполнения планов-графиков – «дорожных карт». Единая форма плана-графика утверждена 16 мая 2017 года. К ней будут добавляться данные о сроках восстановления прав граждан, деньги которых привлекли для строительства многоквартирных домов, но в результате обманули. При изменении срока восстановления их прав Минстрой обяжут публиковать обоснование изменения.

Ранее Медведев подписал постановление о создании «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства». Деньги фонда будут направляться на строительство или дольщикам при банкротстве застройщика, передает сайт kp.ru.