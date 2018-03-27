2018-03-27T10:13:05+03:00
Политика

В Сети появилось видео задержания Украиной российского судна

Пограничники конвоировали рыбаков в Бердянск за якобы незаконное пересечение границ [видео]
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: пресс-служба Госпогранслужбы УкраиныФото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины
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Видео задержания российского рыболовецкого судна «Норд» украинскими пограничниками опубликовано в Сети. На судне было 10 человек с российскими паспортами, выданными в городе Керчь. Судно было зарегистрировано в Крыму. Госпогранслужбы Украины предъявила рыбакам незаконное нарушение границы – выезд с полуострова Крым в обход украинского таможенного контроля.

Судно «Норд» задержали в 15 милях от Обиточной косы. Его вместе с командой конвоировали в порт Бердянска для дальнейшего расследования дела. На рыбаков составили административные протоколы.

На борту судна пограничники нашли трал для ловли рыбы и пять тонн морепродуктов, пишет сайт kp.ru.

Напомним, в 2014 году Украина закрыла порты Крыма для международного судоходства, а в Уголовный кодекс добавила статью о нарушении правил въезда Крым. С тех пор законодательство Украины налагает административную и уголовную ответственность за нарушение порядка въезда на полуостров или выезда с него. Кроме того, многие так называемые «нарушители» пополняют «черный список» на сайте «Миротворец». Внесенных в эту базу данных объявляют чуть ли не врагами украинского народа.

Опубликовано видео задержанного Украиной в Азовском море российского судна.Госпогранслужба Украины сообщила, что в Азовском море было задержано рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России

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