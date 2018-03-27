2018-03-27T10:22:06+03:00
Политика

Депутат Верховной рады назвал число российских дипломатов на Украине

По словам Ивана Винника, количество российских дипломатов на Украине не менялось с 2014 года, когда посол был отозван для проведения консультаций
Екатерина БОЛГОВА
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В Раде назвали число российских дипломатов на УкраинеВ Раде назвали число российских дипломатов на УкраинеФото: REUTERS
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Депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил, что в настоящее время на территории его страны находятся около 50 российских дипломатов.

«Количество российских дипломатов на Украине не менялось с тех пор, как в 2014 году мы отозвали своего посла для проведения консультаций и Россия сделала то же самое», — сказал Винник, передает телеканал «112 Украина».

Он отметил, что после этого Украина и Россия отзывали еще часть своих дипломатов, но «в среднем число сотрудников представительств не менялось».

Напомним, накануне 16 европейских стран, США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие государства объявили о высылке российских дипломатов. Вашингтон заявил о высылке 60 российских дипломатов: 46 человек из посольства в столице, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постпредства России при ООН объявлены персонами нон грата. Кроме того, будет закрыто генеральное консульство России в Сиэтле. Киев решил выслать 13 российских дипломатов.

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