Австралия отказалась бойкотировать ЧМ по футболу в России
Австралия не собирается бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом заявила глава МИД страны Джули Бишоп. Кроме того, на церемонию открытия мундиаля в Москву будет отправлена официальная правительственная делегация.
"Это неправда. Правительство не будет бойкотировать ЧМ-2018", — написала Бишоп в своём Twitter.
Вспыхнувший в начале марта скандал между Россией и Великобританией стал причиной того, Лондон призвал весь мир бойкотировать ЧМ-2018 в России.
До дела дошло лишь в Польше и самой Великобритании — Варшава и Лондон наотрез отказались присутствовать на церемонии открытия главного футбольного мероприятия планеты.
Однако больше никто из стран, в том числе участниц чемпионата мира, не решился заявить бойкот мировому первенству.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия пройдет 14 июня на стадиона "Лужники" в Москве.
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