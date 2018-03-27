Австралия отказалась бойкотировать ЧМ по футболу в России

СЕГОДНЯ 11:09 2018-03-27T11:09:50+03:00

Правительство Австралии приедет на церемонию открытия ЧМ по футболу в Россию Фото: REUTERS

Канберра не поддержала призыв Лондона не отправлять на церемонию открытия официальную делегацию

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Австралия не собирается бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом заявила глава МИД страны Джули Бишоп. Кроме того, на церемонию открытия мундиаля в Москву будет отправлена официальная правительственная делегация.

"Это неправда. Правительство не будет бойкотировать ЧМ-2018", — написала Бишоп в своём Twitter.

Вспыхнувший в начале марта скандал между Россией и Великобританией стал причиной того, Лондон призвал весь мир бойкотировать ЧМ-2018 в России.

До дела дошло лишь в Польше и самой Великобритании — Варшава и Лондон наотрез отказались присутствовать на церемонии открытия главного футбольного мероприятия планеты.

Однако больше никто из стран, в том числе участниц чемпионата мира, не решился заявить бойкот мировому первенству.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Церемония открытия пройдет 14 июня на стадиона "Лужники" в Москве.