2018-03-27T11:38:06+03:00
Экономика

Руководство «Черноморнефтегаза» уволилось по собственному желанию

Исполняющим обязанности главы предприятия назначен Александр Кузнецов.
Алексей КАРЕЛИН
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В Крыму проходит проверка задержки сдачи газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь, за которую отвечает «Черноморнефтегаз»В Крыму проходит проверка задержки сдачи газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь, за которую отвечает «Черноморнефтегаз»Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Генеральный директор госпредприятия «Черноморнефтегаз» Борис Зимин и четыре топ-менеджера уволились по собственному желанию. Вместе с гендиректором подали в отставку три его заместителя: Сергей Прокофьев, Вячеслав Сотников, Дмитрий Барт – и начальник управления капитального строительства Александр Карнач. Исполняющим обязанности главы «Черноморнефтегаза» назначен экс-заместитель гендиректора Александр Кузнецов. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

По словам Белика, в Крыму проходит проверка задержки сдачи газопровода КерчьСимферопольСевастополь с подводом к Таврической и Балаклавской ТЭС. За проект отвечает «Черноморнефтегаза». Работы вел подрядчик «Самара Спецмонтаж», который, как сообщает КП-Крым, затягивал экспертизу и оформление актов Ростехнадзора.

Борис Зимин возглавлял «Черноморнефтегаз» с июля 2017 года. До этого непродолжительное время занимал должность вице-премьера Крыма, а еще ранее руководил добывающим предприятием «Нортгаз».

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