МВД готово упростить процесс получения российского гражданства
В российском Министерстве внутренних дел (МВД) собираются упростить процесс получения иностранцами гражданства РФ. С таким заявлением выступил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой на заседании Общественного совета при МВД.
«Мы будем делать все для того, чтобы оптимизировать процессы получения гражданства», — цитирует слова Горового сайт телеканала «Звезда».
Заместитель главы МВД отметил, что ведомство поддерживает прибытие в Россию иностранных студентов и специалистов, которые хотят получить возможность учиться и работать в нашей стране.
«Мы двумя руками выступаем за прибытие на территорию страны высококлассных специалистов и студентов, граждан иностранных государств, которые отучились в наших учебных заведениях и хотят максимально оперативно получать гражданство», - подчеркнул Горовой.
Заместитель министра при этом добавил, что ведомство ответственно подходит к вопросам регулирования трудовой миграции на территории страны, поэтому все вопросы будут согласовываться в Министерством труда.