МВД готово упростить процесс получения российского гражданства

СЕГОДНЯ 11:49 2018-03-27T11:49:34+03:00

Ведомство готово пойти на встречу иностранным студентам и специалистам

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В российском Министерстве внутренних дел (МВД) собираются упростить процесс получения иностранцами гражданства РФ. С таким заявлением выступил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой на заседании Общественного совета при МВД.

«Мы будем делать все для того, чтобы оптимизировать процессы получения гражданства», — цитирует слова Горового сайт телеканала «Звезда».

Заместитель главы МВД отметил, что ведомство поддерживает прибытие в Россию иностранных студентов и специалистов, которые хотят получить возможность учиться и работать в нашей стране.

«Мы двумя руками выступаем за прибытие на территорию страны высококлассных специалистов и студентов, граждан иностранных государств, которые отучились в наших учебных заведениях и хотят максимально оперативно получать гражданство», - подчеркнул Горовой.

Заместитель министра при этом добавил, что ведомство ответственно подходит к вопросам регулирования трудовой миграции на территории страны, поэтому все вопросы будут согласовываться в Министерством труда.