У сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не было разрешения на эксплуатацию от МЧС

СЕГОДНЯ 12:09 2018-03-27T12:09:50+03:00

Похоронившая под собой десятки людей "Зимняя вишня" не соответствовала нормам пожарной безопасности Фото: REUTERS

За все пять лет, что существовал торговый центр, его так и не привели в соответствие с нормами пожарной безопасности [видео]

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Здание торгового комплекса "Зимняя вишня" не имело сертификат соответствия нормам пожарной безопасности от МЧС. Об этом сообщила главный государственный инспектора по пожарному надзору Рината Еникеева.

"В 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищённости объекта", - проинформировала Еникеева.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, стало известно, что пожарная сигнализация в торговом центре "Зимней вишне" в Кемерове была отключена еще неделю назад и не работала с 19 марта.

25 марта пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове унес жизни 64 человек, среди которых много детей. Десятки пострадавших от огня находятся на стационарном лечении в местных клиниках.

27 марта в Кемерово прилетел Президент России Владимир Путин. Он почтил память жертв трагедии у импровизированного цветочного мемориала возле ТЦ. Глава государства пообещал родным и близким погибших и пострадавших, что виновные в случившемся будут найдены в кратчайшие сроки и понесут заслуженное наказание.