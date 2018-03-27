У сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не было разрешения на эксплуатацию от МЧС
Здание торгового комплекса "Зимняя вишня" не имело сертификат соответствия нормам пожарной безопасности от МЧС. Об этом сообщила главный государственный инспектора по пожарному надзору Рината Еникеева.
"В 2013 году к МЧС обращалась организация для согласования специальных технических условий для торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищённости объекта", - проинформировала Еникеева.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, стало известно, что пожарная сигнализация в торговом центре "Зимней вишне" в Кемерове была отключена еще неделю назад и не работала с 19 марта.
25 марта пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове унес жизни 64 человек, среди которых много детей. Десятки пострадавших от огня находятся на стационарном лечении в местных клиниках.
27 марта в Кемерово прилетел Президент России Владимир Путин. Он почтил память жертв трагедии у импровизированного цветочного мемориала возле ТЦ. Глава государства пообещал родным и близким погибших и пострадавших, что виновные в случившемся будут найдены в кратчайшие сроки и понесут заслуженное наказание.
Путин в Кемерове: Вся страна скорбит вместе с вами.Президент почтил память погибших в Кемерове минутой молчания
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