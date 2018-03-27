2018-03-27T12:06:47+03:00
Дом. Семья

Названы самые дешевые города Европы для весеннего отдыха

Москва попала в ТОП-10
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москва попала в список бюджетных туристических направлений на веснуМосква попала в список бюджетных туристических направлений на веснуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В рейтинге самых дешевых городов Европы для отдыха на весенних каникулах Москва заняла шестую строчку. Эксперты туристического бизнеса подсчитали, что каникулы в Российской столице обойдутся в 200 евро на человека, 80 из которых надо будет потратить на проживание и 120 — на текущие расходы.

Первое место в списке бюджетных направлений занял второй по величине город ПольшиКраков. на отдых во время весенних каникул придется потратить 165 евро (78 – на проживание и 87 – на расходы), считают эксперты. Город известен своей рыночной площадью, которая считается самой большой средневековой площадью на территории Европы.

На втором месте рейтинга расположилась столица Литвы. Поездка сюда обойдется всего на один евро дороже, чем в Краков. Туристу потребуется 77 евро на текущие расходы и 89 — на проживание. Чтобы провести весенние каникулы в Риге, путешественнику хватит порядка 173 евро. Проживание здесь признано самым дешевым - всего 62 евро, пишет сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого в топ-10 самых дешевых городов Европы на весенние каникулы также вошли Варшава, Будапешт, Прага, Афины, Лиссабон, Дубровник и другие города, передает телеканал «360».

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