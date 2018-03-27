Естественным монополиям назначат долгосрочные тарифы

СЕГОДНЯ 12:15 2018-03-27T12:15:10+03:00

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Тарифы на 5-10 лет планируется установить для естественных монополий. Такая мера приведет к росту инвестиций и увеличит налоговые поступления в бюджет. До конца 2018 года Минэкономразвития проведет сравнительный анализ рынка по каждому виду деятельности и определит для нее тариф.

В ФАС и Минэнерго инициативу поддержали. В «Россетях» одобрили идею долгосрочных тарифов, которые облегчат планирование деятельности и расширения компании. По словам доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, вводу долгосрочных тарифов благоприятствует низкая инфляция.

Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин заметил, что такие тарифы нужны в тех сферах, где отсутствует конкуренция. Например, в добыче и транзите газа, где монополистом является «Газпром». Для РЖД тоже введут долгосрочные тарифы, пишут "Известия".

Напомним, президент Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию поручил правительству увеличить инвестиции до 25% от ВВП.