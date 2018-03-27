Посол США оправдался за решение выслать российских дипломатов, несмотря на пожар в Кемерове

СЕГОДНЯ 12:34 2018-03-27T12:34:26+03:00

Джон Хантсман попытался сделать хорошую мину при плохой игре, объясняя высылку российских дипломатов именно в день трагедии в Кемерове Фото: EAST NEWS

Решение о высылке было принято заранее. И ничего уже нельзя было изменить, посетовал Джон Хантсман

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Решение о высылке российских дипломатов было подготовлено странами Запада заранее. Это единственное объяснение того, что его не стали откладывать из-за новостей о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове с многочисленными жертвами. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман.

"Это решение было принято не только США, но и Канадой и десятком европейских стран. Мы пришли к общему мнению, что такой ответ уместен. Время объявления о подобных решениях всегда сложно скоординировать из-за большого числа участников", - сказал Хантсман, посетовав, что когда произошла трагедия в Кемерове все дипломатические депеши уже были разосланы, а российские послы вызваны в МИДы стран.

26 марта США, Канада и почти два десятка европейских стран объявили о высылке в общей сложности более сотни российских дипломатов. Это произошло в момент когда со всего мира в Россию шли слова соболезнования в связи с трагедией в Кемерове, когда огненная стихия в ТЦ «Зимняя вишня» унесла жизни 64 человек.

Данный дипломатических демарш в МИД России назвали циничной выходкой. Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, когда в России произошла трагедия, западные власти, на словах выразив поддержку, на деле решили проявить "ничем не обоснованную агрессию".