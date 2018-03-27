Правила противопожарного режима ужесточат после трагедии в Кемерове

СЕГОДНЯ 12:35 2018-03-27T12:35:19+03:00

При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибло больше 60 человек, после чего были выявлены множественные нарушения противопожарных правил. Фото: ТАСС/Данил Айкин

Лестницы для эвакуации будут испытывать на пригодность раз в пять лет

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МЧС разработала поправки правил противопожарной безопасности в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В торговом центре двери пожарных выходов были закрыты и многие люди не смогли спастись от огня. МЧС предлагает проверять лестницы для эвакуации и ограждения на крышах раз в пять лет, а также ужесточить контроль за исполнением правил противопожарного режима.

По действующему законодательству раз в пять лет проверяют лишь пожарные лестницы, которыми пользуются спасатели. Эвакуационные же лестницы предназначены для граждан, чтобы они могли быстро выйти из зоны ЧП.

Минюст совместно с МЧС и представителями бизнес-сообщества провел больше 30 совещаний по пересмотру текущих правил противопожарной безопасности. В ведомстве сообщили, что уже сейчас необходимо начать проверять эвакуационные и аварийные выходы, пишут «Известия».

Как сообщал сайт kp.ru, при эксплуатации здания ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове неоднократно допускались нарушения противопожарной безопасности. 25 марта в здании вспыхнул пожар, больше 60 человек погибли.