Около 5 млн рублей пожертвовали семьям погибших при пожаре в Кемерове

СЕГОДНЯ 12:50 2018-03-27T12:51:08+03:00

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Почти пять тысяч человек пожертвовали около пяти миллионов рублей семьям погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом говорят данные платежного сервиса ChronoPay, согласно которым сумма продолжает расти. Средства собирает Кемеровское отделение Российского Красного Креста (РКК).

26 марта сайт kp.ru писал, что РКК объявил сбор пожертвований для родственников жертв кемеровского пожара. Реквизиты для перевода можно найти на сайте РКК или воспользоваться сайтом Кемеровского регионального отделения организации. Кроме того, сбор средств организовала Кузбасская митрополия, а в Кемеровском областном центре крови доноры-добровольцы могут помочь раненым.

При этом в Сети встречаются группы и сообщения лжесборщиков средств погибшим и пострадавшим в пожаре в Кемерове. Первые сообщения аферисты разместили в соцсетях уже в день происшествия, 25 марта.

Напомним, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло больше 60 человек, среди них много детей, госпитализированы 15 человек.