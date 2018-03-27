В России производство виски выросло на 94%

СЕГОДНЯ 13:12 2018-03-27T13:12:29+03:00

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По итогам 2017 года по объему производства среди спиртовой продукции лидировал виски, которого выпустили на 94% больше, чем в предыдущем году. Всего произвели 0,64 млн декалитров этого напитка, сообщает Росалкогольрегулирование. Росту способствовал ГОСТ на виски, вступивший в силу в начале прошлого года.

Кроме виски, увеличилось производство рома и других крепких напитков, несвойственных для России. Их рост составил 10%, объем – 179,2 тысяч декалитров.

В Росалкогольрегулировании отмечают и спрос на легальную алкогольную продукцию, который связывают с введением ЕГАИС – автоматизированной системы учета производства и продажи алкоголя. Доля нелегального алкоголя приблизилась к нулю, говорят в ведомстве. Как писал сайт kp.ru, нарушение порядка учета алкоголя в ЕГАИС влечет за собой штраф от 10 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Российский виски занимает 15% от общего объема этого напитка на рынке. При этом на производстве используют импортные дистилляты. Несмотря на это, отечественный напиток стоит вдвое дешевле зарубежного, пишут «Известия».