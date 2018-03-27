2018-03-27T13:12:29+03:00
Экономика

В России производство виски выросло на 94%

Отечественный напиток стоит вдвое дешевле импортного
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Российский виски занимает 15% от общего объема этого напитка на отечественном рынке.Российский виски занимает 15% от общего объема этого напитка на отечественном рынке.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

По итогам 2017 года по объему производства среди спиртовой продукции лидировал виски, которого выпустили на 94% больше, чем в предыдущем году. Всего произвели 0,64 млн декалитров этого напитка, сообщает Росалкогольрегулирование. Росту способствовал ГОСТ на виски, вступивший в силу в начале прошлого года.

Кроме виски, увеличилось производство рома и других крепких напитков, несвойственных для России. Их рост составил 10%, объем – 179,2 тысяч декалитров.

В Росалкогольрегулировании отмечают и спрос на легальную алкогольную продукцию, который связывают с введением ЕГАИС – автоматизированной системы учета производства и продажи алкоголя. Доля нелегального алкоголя приблизилась к нулю, говорят в ведомстве. Как писал сайт kp.ru, нарушение порядка учета алкоголя в ЕГАИС влечет за собой штраф от 10 до 15 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Российский виски занимает 15% от общего объема этого напитка на рынке. При этом на производстве используют импортные дистилляты. Несмотря на это, отечественный напиток стоит вдвое дешевле зарубежного, пишут «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд в Москве признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
За трое суток из Арбила в Идлиб вывезли около 13 тысяч боевиков и членов их семей
Певца Витаса приговорили к неделе административного ареста
Следствие просит арестовать задержанных по делу о пожаре в Кемерово
Силуанов: налоговые реформы увеличат инвестиционные возможности экономики на 1% ВВП
Кремль дал указание кабмину оказать всю необходимую помощь семьям погибших от пожара в "Зимней вишне"
Небензя назвал высылку российских дипломатов из США злоупотреблением Вашингтона своими правами
Лавров: Россия ответит на хамство Запада
СМИ сообщили, какие армии будут самыми мощными к 2030 году
Тулеев извинился перед Путиным за погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
В Пекине был замечен загадочный спецпоезд лидера Северной Кореи
Около 5 млн рублей пожертвовали семьям погибших при пожаре в Кемерове
Сергей Вершинин назначен заместителем министра иностранных дел России
Путин о возможной отставке Амана Тулеева: Для принятия решений необходимо определить, кто и в чем виноват
Правила противопожарного режима ужесточат после трагедии в Кемерове
Посол США оправдался за решение выслать российских дипломатов, несмотря на пожар в Кемерове
Естественным монополиям назначат долгосрочные тарифы
У сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не было разрешения на эксплуатацию от МЧС
Названы самые дешевые города Европы для весеннего отдыха
На продукты здорового питания нанесут отличительные знаки
МВД готово упростить процесс получения российского гражданства
Белорусы несут цветы и зажигают лампады у посольства России в память о погибших в ТЦ в Кемерове
Лавров выступил на международной конференции по Афганистану в Ташкенте
Бастрыкин: персонал ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове бросил детей в пожаре
Австралия отказалась бойкотировать ЧМ по футболу в России
Руководство «Черноморнефтегаза» уволилось по собственному желанию
Глава СК РФ: версия о коротком замыкании в кемеровском ТЦ остается наиболее вероятной