2018-03-27T13:39:37+03:00
В мире

СМИ сообщили, какие армии будут самыми мощными к 2030 году

По данным журнала The National Interest, такими вооруженными силами будут обладать Индия, Франция, Россия, США и Китай
Екатерина БОЛГОВА
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СМИ назвали пятерку самых мощных армий мира к 2030 годуСМИ назвали пятерку самых мощных армий мира к 2030 годуФото: "КП" Архив
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Эксперт Роберт Фарли в статье для американского журнала The National Interest предположил, что к 2030 году самыми мощными армиями в мире станут вооруженные силы Индии, Франции, России, США и Китая.

Американскую армию он назвал «золотым стандартом» благодаря крупному опыту военных операций, внушительному бюджету и большому количеству беспилотников.

По словам автора, российская армия перенесла тяжелый период после распада СССР, но сейчас «пугает соседей размерами и выучкой».

«Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но тем не менее будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологии может стать большой проблемой в будущем», — считает Фарли.

Китай и Индию он отнес к числу стран, чьи вооруженные силы улучшат свои характеристики к 2030 году. А из европейских стран, по мнению эксперта, мощную армию сохранит только Франция.

Напомним, 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших отечественных системах стратегического оружия.

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