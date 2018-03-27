СМИ сообщили, какие армии будут самыми мощными к 2030 году
Эксперт Роберт Фарли в статье для американского журнала The National Interest предположил, что к 2030 году самыми мощными армиями в мире станут вооруженные силы Индии, Франции, России, США и Китая.
Американскую армию он назвал «золотым стандартом» благодаря крупному опыту военных операций, внушительному бюджету и большому количеству беспилотников.
По словам автора, российская армия перенесла тяжелый период после распада СССР, но сейчас «пугает соседей размерами и выучкой».
«Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но тем не менее будет иметь серьезные проблемы. Доступ к технологии может стать большой проблемой в будущем», — считает Фарли.
Китай и Индию он отнес к числу стран, чьи вооруженные силы улучшат свои характеристики к 2030 году. А из европейских стран, по мнению эксперта, мощную армию сохранит только Франция.
Напомним, 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших отечественных системах стратегического оружия.