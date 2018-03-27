Кремль дал указание кабмину оказать всю необходимую помощь семьям погибших от пожара в "Зимней вишне"

СЕГОДНЯ 13:55 2018-03-27T13:55:36+03:00

Кабмин РФ окажет всю необходимую помощь семьям погибших от пожара в Кемерове Фото: REUTERS

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Кабинету министров России, а также региональным властям области поручено принять все необходимые меры для оказания помощи семьям погибших от пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - приводится на сайте Кремля.

25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" возник пожар, который унес жизни 64 человек. На месте до сих пор пожарные производят разбор завалов. МЧС принято решение о сносе поврежденного здания.

28 марта в России объявлено общенациональным днем траура. По всей стране будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные городские мероприятия и программы на ТВ.