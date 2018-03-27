Кремль дал указание кабмину оказать всю необходимую помощь семьям погибших от пожара в "Зимней вишне"
Кабинету министров России, а также региональным властям области поручено принять все необходимые меры для оказания помощи семьям погибших от пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - приводится на сайте Кремля.
25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" возник пожар, который унес жизни 64 человек. На месте до сих пор пожарные производят разбор завалов. МЧС принято решение о сносе поврежденного здания.
28 марта в России объявлено общенациональным днем траура. По всей стране будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные городские мероприятия и программы на ТВ.
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