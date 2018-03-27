2018-03-27T13:55:36+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Кремль дал указание кабмину оказать всю необходимую помощь семьям погибших от пожара в "Зимней вишне"

28 марта в России объявлено днем траура
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кабмин РФ окажет всю необходимую помощь семьям погибших от пожара в КемеровеКабмин РФ окажет всю необходимую помощь семьям погибших от пожара в КемеровеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Кабинету министров России, а также региональным властям области поручено принять все необходимые меры для оказания помощи семьям погибших от пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", - приводится на сайте Кремля.

25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" возник пожар, который унес жизни 64 человек. На месте до сих пор пожарные производят разбор завалов. МЧС принято решение о сносе поврежденного здания.

28 марта в России объявлено общенациональным днем траура. По всей стране будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные городские мероприятия и программы на ТВ.

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд в Москве признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
За трое суток из Арбила в Идлиб вывезли около 13 тысяч боевиков и членов их семей
Певца Витаса приговорили к неделе административного ареста
Следствие просит арестовать задержанных по делу о пожаре в Кемерово
Силуанов: налоговые реформы увеличат инвестиционные возможности экономики на 1% ВВП
Небензя назвал высылку российских дипломатов из США злоупотреблением Вашингтона своими правами
Лавров: Россия ответит на хамство Запада
СМИ сообщили, какие армии будут самыми мощными к 2030 году
Тулеев извинился перед Путиным за погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
В Пекине был замечен загадочный спецпоезд лидера Северной Кореи
В России производство виски выросло на 94%
Около 5 млн рублей пожертвовали семьям погибших при пожаре в Кемерове
Сергей Вершинин назначен заместителем министра иностранных дел России
Путин о возможной отставке Амана Тулеева: Для принятия решений необходимо определить, кто и в чем виноват
Правила противопожарного режима ужесточат после трагедии в Кемерове
Посол США оправдался за решение выслать российских дипломатов, несмотря на пожар в Кемерове
Естественным монополиям назначат долгосрочные тарифы
У сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не было разрешения на эксплуатацию от МЧС
Названы самые дешевые города Европы для весеннего отдыха
На продукты здорового питания нанесут отличительные знаки
МВД готово упростить процесс получения российского гражданства
Белорусы несут цветы и зажигают лампады у посольства России в память о погибших в ТЦ в Кемерове
Лавров выступил на международной конференции по Афганистану в Ташкенте
Бастрыкин: персонал ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове бросил детей в пожаре
Австралия отказалась бойкотировать ЧМ по футболу в России
Руководство «Черноморнефтегаза» уволилось по собственному желанию
Глава СК РФ: версия о коротком замыкании в кемеровском ТЦ остается наиболее вероятной