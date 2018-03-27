СЕГОДНЯ 13:55 2018-03-27T13:55:05+03:00

По словам постпреда РФ при ООН, статус персонала представительств на территории США регулируется конвенцией об иммунитетах Всемирной организации

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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал высылку российских дипломатов из США злоупотреблением Вашингтона своими правами. Он напомнил, что статус персонала представительств на территории США регулируется конвенцией об иммунитетах Всемирной организации. В связи с этим, по его словам, высылка 12 сотрудников российского постпредства является враждебным шагом.

«Высылку российских дипломатов, также, как и другие недавние недружественные шаги — лишение доступа к российской дипсобственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие — можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания», - сказал Небензя.

Он отметил, что решение властей США о высылке 12 сотрудников российского постпредства в ООН до 2 апреля «ударило» по дипмиссии, передает "Газета.ru".

Напомним, накануне США объявили о выдворении из страны 60 российских дипломатов: 48 сотрудников дипмиссии и 12 представителей в миссии ООН. Также Вашингтон объявил о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.