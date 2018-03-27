Певца Витаса приговорили к неделе административного ареста
Певца Витаса (Виталий Грачев) Одинцовский суд арестовал на семь суток за стрельбу холостыми патронами из пистолета, которую артист устроил возле своего дома в Барвихе.
"Суд назначил наказание в виде административного ареста на семь суток", - заявила пресс-секретаря Мособлсуда Наталья Осипова.
Ранее полиция назначила певцу штраф в размере 500 рублей, однако прокуратура не согласилась с этим решением, отменила его и настояла на ужесточении наказания. Витасу грозил арест до 15 суток.
Стоит отметить, что Витас уже не первый раз попадает в поле зрения полицейских и журналистов из-за своих взбалмошных и не совсем законных выходок. В 2013 году Останкинский суд Москвы приговорил Витаса к штрафу в 100 тысяч рублей за то, что он за рулём внедорожника Infiniti сбил девушку на велосипеде. И вместо извинений устроил перепалку со свидетелями и полицейскими.