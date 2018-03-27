2018-03-27T14:13:14+03:00
Звезды

Певца Витаса приговорили к неделе административного ареста

Останкинский суд поддержал требование прокуратуры ужесточить наказание певцу за незазконную стрельбу
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Витас проведет ближайшие семь суток на нарахВитас проведет ближайшие семь суток на нарахФото: Мила СТРИЖ
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Певца Витаса (Виталий Грачев) Одинцовский суд арестовал на семь суток за стрельбу холостыми патронами из пистолета, которую артист устроил возле своего дома в Барвихе.

"Суд назначил наказание в виде административного ареста на семь суток", - заявила пресс-секретаря Мособлсуда Наталья Осипова.

Ранее полиция назначила певцу штраф в размере 500 рублей, однако прокуратура не согласилась с этим решением, отменила его и настояла на ужесточении наказания. Витасу грозил арест до 15 суток.

Стоит отметить, что Витас уже не первый раз попадает в поле зрения полицейских и журналистов из-за своих взбалмошных и не совсем законных выходок. В 2013 году Останкинский суд Москвы приговорил Витаса к штрафу в 100 тысяч рублей за то, что он за рулём внедорожника Infiniti сбил девушку на велосипеде. И вместо извинений устроил перепалку со свидетелями и полицейскими.

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