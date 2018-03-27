2018-03-27T14:17:26+03:00
Политика

За трое суток из Арбила в Идлиб вывезли около 13 тысяч боевиков и членов их семей

В результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению сторон освободили 26 незаконно удерживаемых сирийских военных и гражданских лиц
Екатерина БОЛГОВА
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Более 13 тыс боевиков вывезли из населенного пункта Арбил‍Более 13 тыс боевиков вывезли из населенного пункта Арбил‍Фото: REUTERS
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Во вторник, 27 марта, министерство обороны России сообщило, что за трое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезли около 13,2 тысячи боевиков и членов их семей.

"Всего за трое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 13190 боевиков и членов их семей", — говорится в сообщении военного ведомства.

Боевиков и членов их семей будут сопровождать сирийские полицейские и офицеры российского Центра по примирению, а также представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Также отмечается, что по итогам достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами незаконных вооруженных формирований накануне освободили 26 незаконно удерживаемых сирийских военных и гражданских лиц, которые были в плену у группировки "Фейлак Ар-Рахман". Они на 81 автобусе направились в провинцию Идлиб.

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